Bakan Uraloğlu duyurdu: Ocakta 16 milyon yolcu!

Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı ocak ayına ait hava yolu verilerini açıkladı. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 72 bin 517, dış hatlarda ise 58 bin 293 olduğunu belirterek, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 175 bin 353'e ulaştı. 2024 yılının aynı ayına göre üst geçişler dahil toplam uçak trafiği yüzde 13 arttı" dedi.

Uraloğlu, ocak ayında iç hat yolcu trafiğinin 7 milyon 541 bin 325, dış hat yolcu trafiğinin 8 milyon 676 bin 918 olarak gerçekleştiğini belirtti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 16 milyon 223 bin 575 yolcunun seyahat ettiğini kaydeden Uraloğlu, "Yolcu trafiği 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 9,9 artış gerçekleşti. Ayrıca ocak ayında iç hatlarda 68 bin 813 ton, dış hatlarda 296 bin 776 ton yük taşındığı ve bir ayda taşınan yük 365 bin 589 tona ulaştığı" açıklamasında bulundu.

'İSTANBUL HAVALİMANI, 6 MİLYONDAN FAZLA YOLCUYA HİZMET VERDİ"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda ocak ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 3, dış hatlarda 33 bin 918 olmak üzere toplamda 42 bin 921'e ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, "Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 233 bin 651, dış hatlarda 5 milyon 200 bin 919 olmak üzere toplamda 6 milyon 434 bin 570 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılının Ocak ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 7 artış gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yolcu trafiğinin de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 arttığını kaydeden Uraloğlu "Yolcu trafiği iç hatlarda 1 milyon 579 bin 308, dış hatlarda 2 milyon 88 bin 194 olmak üzere toplamda 3 milyon 667 bin 502 oldu. Uçak trafiği ise iç hatlarda 9 bin 102, dış hatlarda 12 bin 622 olmak üzere toplamda 21 bin 724 oldu" dedi.

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'TURİZM MERKEZLERİ 2 MİLYONDAN FAZLA YOLCU AĞIRLADI'

Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının da iç hatlarda 1 milyon 284 bin 451, dış hatlarda 806 bin 195 olmak üzere toplamda 2 milyon 90 bin 646'ya ulaştığını bildirdi. İç hatlarda 11 bin 508, dış hatlarda ise 6 bin 167 olmak üzere toplamda 17 bin 675 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yeni yılın ilk ayında, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 840 bin 145, Antalya Havalimanı'nda 1 milyon 20 bin 962, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 82 bin 92 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 104 bin 585 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 42 bin 862 yolcu trafiği gerçekleşti."