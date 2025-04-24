Bakan Uraloğlu'ndan çok konuşulacak açıklama! İstanbul depreminde telefonların çekmediği iddia edilmişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GSM şirketlerinin CEO'ları ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Dünden beri tüm sahayı kontrol ettiklerini ifade eden Uraloğlu, bugün de BTK Başkanı ile beraber Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom CEO'ları ile bir araya geldiklerini belirtti.

Bu üç operatörün İstanbul'da toplam 20 bin adet baz istasyonu olduğuna vurgu yapan Uraloğlu, bu baz istasyonlarının hiçbirinde kapsama problemi yaşamadıklarını ifade etti.

'7 İLA 10 KAT ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ'

İstanbul’daki baz istasyonlarının mevcut görüşme trafiğinin 2.5 katına kadar kaldırma kapsamı olduğunu ifade eden Uraloğlu, depremlerden sonra 7 ila 10 kat artış yapıldığını bu sebeple görüşmelerin yüzde 75’sini karşılayabildiklerini fakat yüzde 25'lik kısmında problem olduğunu ifade ederek, 15 dakikalık bir problemden sonra iletişimin normale döndüğünü belirtti.

'İNTERNET TABANLI İLETİŞİMDE SORUN YAŞANMADI'

Uraloğlu, web tabanlı görüşmelerde de 2 kat artış olduğunu fakat bu görüşmeler üzerinde herhangi bir aksaklığın yaşanmadığını ifade etti.

Uraloğlu, toplantıda benzer sıkıntıları bir daha yaşanmaması için neler yapmamız gerektiğinin masaya yatırıldığını da belirtti.