Bakan Uraloğlu'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklaması: 70 milyar lira tasarruf

Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 9'uncu yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Uraloğlu, köprünün 26 Ağustos 2016 tarihinde hizmete açıldığını hatırlatarak, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda zamandan 68 milyar lira, akaryakıttan ise 2 milyar lira olmak üzere toplam 70 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı karbon emisyonunu 123 bin ton azalttık" ifadelerine yer verdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edildiğini hatırlatan Uraloğlu, İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ile Anadolu yakasında Beykoz arasında konumlanan köprünün ileri teknoloji ve uzmanlığı bir araya getirdiğini kaydederek, "1408 metrelik ana açıklığa sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün toplam boyu, kenar açıklıkları ile birlikte 2 bin 164 metreye ulaşıyor. 59 metre genişliğindeki köprümüzün kule yüksekliği ise 330 metre uzunluğunda" dedi.