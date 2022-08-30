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Bakan Varank TOGG'un satışa çıkacağı tarih açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG'un satışa çıkacağı tarihi resmen açıkladı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 18:02
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Bakan Varank TOGG'un satışa çıkacağı tarih açıklandı

Bakan Varank TOGG'un satışa çıkacağı tarih açıklandı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Radyo Başakşehir Özel Yayını’nda Melis Bektaş’a konuk oldu. Varank, yerli otomobil TOGG hakkında açıklama yaptı. Vatandaşların TOGG’u beğeni oranının yüzde 95’lere ulaştığını ve Gemlik’te inşaatı devam eden fabrikanın 29 Ekim’de açılacağını söyleyen Varank, satışlar için tarih verdi.Varank, ilk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 Mart’ta TOGG satışlarının başlayacağını söyledi. Varank, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla rekabet edeceğini ve aynı fiyattan piyasaya çıkacağını dile getirdi.

 

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