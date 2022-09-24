﻿Bakan Varank GAP Sulama Projeleri protokol imza törenine katıldı

Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Bakan Varank, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Davut Gül ile görüştü. Bakan Varank, daha sonra Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen GAP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı Gaziantep projeleri protokol imza törenine geçti.

Burada konuşan Bakan Varank, Gaziantep'e değer katacak projelerin açılışını yapmak üzere kente geldiğini söyledi.



Varank, kendisini Gaziantep'te fahri hemşehri olarak değil asli hemşehri olarak gördüğünü belirtti.



Gaziantep'in yatırım ve hizmet konusunda güzel şeyleri hak ettiğini söyleyen Varank, "Burası şimdiye kadar ülke ekonomisine verdiği katkıları önümüzdeki dönemde katlayarak sürdürme potansiyeline sahip bir şehrimiz. Onun için burada yapılan her bir yatırım misliyle katma değer olarak hemşehrimize dönüyor. Bu 75 milyon liralık sulama projesi hayırlı uğurlu olsun." dedi.



Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GAP Dairesi Başkanı Dr. Hasan Maral tarafından protokole imza atıldı.



Programa, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ile ilgililer katıldı. (AA)