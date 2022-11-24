Bodrum'daki en ballı ihaleyi Bakan Varank’ın yeğeni kapmıştı. İhaleyi veren de yeğenin ablası çıktı

Bodrum'da deniz manzaralı 180 bin metrekare büyüklüğündeki arazi için düzenlenen ihaleyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kuzeninin şirketi kazanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın iştiraki olan ve kazancının 4 milyar 61 milyon lira olacağı belirtilen Emlak Konut, ihaleyi Cevahir Taahhüt İnşaat ile HB Grup İnşaat ortaklığına vermişti. Şirketlerin bu İhaleden en az 6 milyar lira kâr elde edeceği öğrenilmişti.

BAKAN VARANK’IN YEĞENİNİN ABLASI ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre; ihaleyi alan HB firmasının ortağı Sedat Varank ile Bakanlık'ta iki numaralı koltukta oturan Fatma Varank ise abla-kardeş çıktı.

Bakan Yardımcısı Fatma Varank, 1994-2001 arasında İBB'de KİPTAŞ firmasında çalıştı, daha sonra Emlak Konut'ta Müdür Yardımcısı oldu. Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına getirilen Varank, Haziran 2015 seçimlerinde AKP'den İstanbul Milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Yeniden bürokrasiye döndü. Bu defa Müsteşar Yardımcılığına yükseldi. 2018 seçimlerinden sonra ise Bakan Yardımcısı oldu.

"İTİBAR SUİKASTİ YAPILIYOR"

Bakan Varank, ilk haberine ortaya çıkmasından sonra açıklama yapmış; "17 yıldır şahsıma en ufak bir olumsuzluk isnat edemeyenler 2. derece akrabalarımın ticari işleri üzerinden itibar suikasti yapmaya çalışıyor. Böyle bir işte en ufak usulsüzlük, yolsuzluk veya benim herhangi bir dahlim varsa ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir!" ifadelerini kullanmıştı.