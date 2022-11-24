24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Bodrum'daki en ballı ihaleyi Bakan Varank’ın yeğeni kapmıştı. İhaleyi veren de yeğenin ablası çıktı

Bodrum'daki en ballı ihaleyi Bakan Varank’ın yeğeni kapmıştı. İhaleyi veren de yeğenin ablası çıktı

Bodrum'da deniz manzaralı 180 bin metrekarelik arazinin ihalesini Bakan Mustafa Varank'ın kuzeni Sedat Varank'ın şirketi kazanmıştı. Sedat Varank'ın, araziyi satan Çevre Bakanlığında Bakan Yardımcısı olan Fatma Varank'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 19:05
Takip Et

Bakan Varank’ın yeğeni Bodrum’daki en ballı ihaleyi kapmıştı. İhaleyi veren de yeğenin ablası çıktı

Bodrum'daki en ballı ihaleyi Bakan Varank’ın yeğeni kapmıştı. İhaleyi veren de yeğenin ablası çıktı
+
Aa
-

Bodrum'da deniz manzaralı 180 bin metrekare büyüklüğündeki arazi için düzenlenen ihaleyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kuzeninin şirketi kazanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın iştiraki olan ve kazancının 4 milyar 61 milyon lira olacağı belirtilen Emlak Konut, ihaleyi Cevahir Taahhüt İnşaat ile HB Grup İnşaat ortaklığına vermişti. Şirketlerin bu İhaleden en az 6 milyar lira kâr elde edeceği öğrenilmişti.

BAKAN VARANK’IN YEĞENİNİN ABLASI ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre; ihaleyi alan HB firmasının ortağı Sedat Varank ile Bakanlık'ta iki numaralı koltukta oturan Fatma Varank ise abla-kardeş çıktı.

Bakan Yardımcısı Fatma Varank, 1994-2001 arasında İBB'de KİPTAŞ firmasında çalıştı, daha sonra Emlak Konut'ta Müdür Yardımcısı oldu. Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına getirilen Varank, Haziran 2015 seçimlerinde AKP'den İstanbul Milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Yeniden bürokrasiye döndü. Bu defa Müsteşar Yardımcılığına yükseldi. 2018 seçimlerinden sonra ise Bakan Yardımcısı oldu.

"İTİBAR SUİKASTİ YAPILIYOR"

Bakan Varank, ilk haberine ortaya çıkmasından sonra açıklama yapmış; "17 yıldır şahsıma en ufak bir olumsuzluk isnat edemeyenler 2. derece akrabalarımın ticari işleri üzerinden itibar suikasti yapmaya çalışıyor. Böyle bir işte en ufak usulsüzlük, yolsuzluk veya benim herhangi bir dahlim varsa ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir!" ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

hacı ali
24.11.2022 19:09
bu palyacunun fetonun arkasında palyacoluk yaptıgı resim süper  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
4
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
5
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. ORC'nin genel müdüründen flaş iddia
6
﻿İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. ORC'nin genel müdüründen flaş iddia
﻿İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. ORC'nin genel müdüründen flaş iddia
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
7
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Avokado yağının daha önce hiç duymadığınız yararları
﻿Avokado yağının daha önce hiç duymadığınız yararları
﻿Avokado yağının daha önce hiç duymadığınız yararları
﻿Konya'ya ilk kar yağdı
﻿Konya'ya ilk kar yağdı
﻿Konya'ya ilk kar yağdı
﻿Reflü diyeti nasıl yapılır?
﻿Reflü diyeti nasıl yapılır?
﻿Reflü diyeti nasıl yapılır?
﻿ABD, Afrika zirvesine 4 ülkeyi davet etmedi
﻿ABD, Afrika zirvesine 4 ülkeyi davet etmedi
﻿ABD, Afrika zirvesine 4 ülkeyi davet etmedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.