Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Belediyelere haciz işlemi başlatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz ay gecikmiş borçlar sebebiyle İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin aralarında bulunduğu altı belediyeye haciz işlemi başlatmıştı. Muhalefet cephesi sürece eleştirilerde bulunarak, borcun önemli bölümünün bu yıl CHP ve diğer muhalefet partileri tarafından kazanılan, uzun yıllar AKP yönetiminde bulunan belediyelerinden geldiğini savunmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'nın ardından gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan değişikliğe dikkat çeken Işıkhan "Artık belediyelerin prim borçlarını ve iştiraklerinin ilgili kuruluşlarının prim borçlarını kaynağından tahsil edeceğiz. Kaynağından tahsil edeceğimiz için de artık hiç böyle bir sürece girmenize de gerek kalmayacaktır" dedi.

"HACİZ İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

31 Mart seçimlerinden bugüne kadar 96 milyar lira olan belediyelerin SGK borçları şu an 160 milyara ulaşmış durumda olduğunu belirten Işıkhan, Küçükçekmece Belediyesi'nin 1.065 milyar liralık borcuna karşılık gayrimenkul teklifini "kabul ettik ve tahsilatımızı gerçekleştirdik" dedi.

"İlk 10 belediyeyi, 1 milyar küsur borcu olan belediyeleri açıklamıştık" diyen Işıkhan, şunları söyledi. "Tabii ki burada haciz getirme sürecini de gerçekleştirdik. Ancak daha önce attığımız adımları da değerlendirmemiz gerekiyor. İletişime geçtik, ödeme emirlerini verdik ve 81 ildeki SGK il müdürlerimiz bu belediyelerle birebir iletişime geçmelerine rağmen hala borcunu ödemeyen belediyelerimiz söz konusuydu. Özellikle Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerimiz, banka mevduat hesaplarına haciz koyarak ve diğer yöntemleri yasanın bize vermiş olduğu, mevzuatın bize verdiği yetkiye dayanarak da biz haciz işlemlerini gerçekleştirdik"