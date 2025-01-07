Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: En düşük emekli maaşı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıkladı.

Yeni bir yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşına dair önemli bir adım atılması planlanıyor. Bu düzenleme, Meclis'te görüşülmesi beklenen torba yasa teklifinin kabul edilmesiyle yürürlüğe girecek. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlenmişti.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ocak 2025 itibarıyla 16 milyon emekli, zamlı maaşlarını alacak. Ödemeler, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için farklı tarihlerde yapılacak:

SSK ve Bağ-Kur 4A emeklileri: 17-26 Ocak tarihleri arasında,

Bağ-Kur 4B emeklileri: 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak.

SSK 4A EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: 17 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar: 18 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar: 19 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar: 20 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar: 21 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar: 22 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar: 23 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar: 24 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar: 26 Ocak

BAĞ-KUR 4B EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Ocak