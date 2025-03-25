Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! Geri ödeme listesine 16 yeni ilaç eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdıklarını, birçok ilacın da rapor süresini uzattıklarını açıkladı.

GERİ ÖDEME LİSTESİNDE YENİ İLAÇLAR

Bakan Vedat Işıkhan, 16 ilacın da geri ödeme kapsamına alındığını bu ilaçlardan beşinin kanser ilacı olduğunu bildirdi.

Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, birçok ilacın da rapor süresini uzattıklarını söyledi.

Bakan Işıkhan, “Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.