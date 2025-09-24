Bakan Vedat Işıkhan, emeklileri canlı yayında çileden çıkardı! Tepkiler çığ gibi büyüdü...

Milyonlarca emekli, açlık sınırının 22 bin TL’yi aştığı bir ortamda 16 bin 881 TL en düşük maaş ile geçim sıkıntısını derinden yaşıyor. Bu ortamda emekli en büyük darbeyi ise emekliler, maaşlarda alıyor. Pek çok emekli maaşlarında bir iyileştirme yapılmasını bekliyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde katıldığı Ensonhaber’deki bir programda vatandaşın sorusuna verdiği cevap olay oldu.

IŞIKHAN: ALLAH'A BİNLERCE ŞÜKÜR... EMEKLİLERİMİZ AYLIKLARINI ALABİLİYORLAR

Vedat Işıkhan, vatandaştan ‘Emeklilere neden devlet para veremiyor?’ şeklinde gelen soruya “Allah'a binlerce şükür... Tarihi geldiğinde bankaya giden emeklilerimiz aylıklarını alabiliyorlar" sözleri emeklilerden büyük tepki topladı.

IŞIKHAN’A TEPKİ YORUMLARI

Işıkhan’ın sözlerine ise bazı kullanıcılar tarafından; "Dalga geçiyorlar bizle" ve "Amca ne soruyor siz ne cevap veriyorsunuz . Amca niye az zam yapıyorsunuz ? Diye sormak istemiş” tepki yorumları geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşın sorusunu cevapladı



Emeklilere neden devlet para veremiyor?@isikhanvedat @ilyasefeunal @caglarcilara pic.twitter.com/TOfMUBRCSk — ENSONHABER (@ensonhaber) September 22, 2025

EMEKLİ: İŞİNİZİ YAPAMIYORSANIZ LÜTFEN İSTİFA EDİNİZ

Ama Işıkhan’a en sert cevabı ise Emekli Yargıtay üyesi Seyfettin Çilesiz verdi. Çilesiz, şunları dile getirdi:

“Ne yani emeklilerin maaşlarını ödeyememe ihtimaliniz de mi var ve bu sizin için gayet normal mi? Bizler çalışırken emekli sandığına ödediğimiz emekli kesenekleri, SSK ve BAĞKUR’a ödediğimiz emekli prim paraları nerede, o paraları nereye harcadınız da bizim emekli maaşlarının ödenmesi tehlikeye girdi? Siz emeklileri gerekirse maaşlarının dahi ödenmesinde sakınca olmayan devlete yük birer sosyal bir atık olarak mı görüyorsunuz? Sizin işiniz her koşulda çalışanların ve emeklilerin insanca yaşayacak ölçüde maaş almalarını sağlamaktadır. İşinizi yapamıyorsanız lütfen istifa ediniz, yapacak çok kişi bulunur.”