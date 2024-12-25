Bakan Vedat Işıkhan’a tepkiler çığ gibi! Asgari ücreti Hz. Muhammed'in sözüyle duyurdu

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği, yeni yılda yürürlüğe girecek asgari ücretle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Perşembe ya da cuma günü yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4. toplantısının, ani bir kararla dün akşam gerçekleştirileceği açıklandı. Toplantı sonrasında 2025 yılı için uygulanacak yeni asgari ücret duyuruldu.

TARTIŞMA YARATAN RAKAM

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yeni asgari ücrete yönelik tepkiler sürerken, Bakan Işıkhan’ın açıklaması sırasında Hz. Muhammed’in bir sözünü hatırlatması dikkat çekti ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Işıkhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Peygamber Efendimizin ‘işçinin alın teri kurumadan hakkını verin’ öğüdü, medeniyetimizin de özünü yansıtan güçlü bir erdem ve adalet çağrısıdır."

Yeni rakam, kamuoyunda farklı değerlendirmelere yol açarken, kararın ekonomik etkileri tartışılmaya devam ediyor.