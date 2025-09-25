Bakan Vedat Işıkhan'dan Silivri ziyareti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" etkinlikleri çerçevesinde Silivri'de bir dizi temas gerçekleştirdi.

Bakan Işıkhan, ilçe esnafı ve sanatkarların sorunlarını dinlemek ve onlarla sohbet etmek amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Programına, Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Silivri İş Adamları Derneği'ni ziyaret ederek başlayan Bakan Işıkhan, burada iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyaretler sırasında bölgenin ekonomik durumu ve esnafın beklentileri üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Bakan Işıkhan'a programı boyunca partililer ve vatandaşlar eşlik etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Işıkhan, vatandaşlarla sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlerin, hükümetin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında toplumun farklı kesimleriyle doğrudan iletişim kurma amacını taşıdığı belirtildi.

