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Ödemeler hesaplara yattı. Bakan Yanık açıkladı. 3 milyon vatandaş yararlanıyor

Bakan Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aile destek programı ödemelerinin başladığını belirtti.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 10:31
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Bakan Yanık ödemelerin hesaba yattığını açıkladı. 3 milyon vatandaş yararlanıyor

Ödemeler hesaplara yattı. Bakan Yanık açıkladı. 3 milyon vatandaş yararlanıyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." ifadesini kullandı.

Böylece Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil haneye aktarılan toplam destek tutarının 13 milyar lirayı aşacağını belirten Yanık, "Ayrıca yıl sonuna kadar Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız." bilgisini verdi.

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