Bakan yardımcılarını karşı karşıya getiren dava. Detaylar ortaya çıktı. Sessiz sedasız Katar'a satılmış

T24'ten Asuman Arancı'nın haberine göre; Sağlık Bakanı Yardımcısı Sabahattin Aydın'ın eşi tarafından kurulan ve e-Nabız sistemini ilk tasarlayan şirket olan Bilbest isimli firma, Tiga isimli şirket ile Sağlık Bakanlığı aleyhinde dava açtığı bildirildi.

Hukuki süreç, Tiga adlı firmanın e-Nabız uygulamasını Katar’a 'kendi mülkiyetindeymiş' gibi satması nedeniyle başladığı ifade edildi.

Firmanın diğer Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci’ye yakın olduğu da iddia edildi. Sağlık Bakanlığı, mahkemeye gönderdiği dilekçede, 2017’de uygulama yazılımının sil baştan oluşturulduğunu, bunun da Bakan Yardımcısı Birinci’nin liderliğinde tasarlandığını ileri sürdü.

Ancak bu aşamada Birinci, danışmanlık aldığı kişinin, Tiga aleyhine sosyal medyadan mesaj paylaşmasıyla dikkat çekti.

İŞİNE SON VERİLDİ

Danışmanın işine son verildiği bildirildi. Birinci daha sonra, Sağlık Bakanlığı’nın avukatları aracılığıyla kendi danışmanları ve Sabahattin Aydın’ın eşinin kurduğu Bilbest hakkında 'ihaleye fesat ve rüşvet' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Savcılık da e-Nabız’ın usulsüz biçimde satıldığını öne süren Bilbest yöneticileri ve Birinci’nin işine son verdiği danışmanı dâhil yedi kişi hakkında “ihaleye fesat ve rüşvet” davası açtı.

İki Bakan yardımcısının yakın olduğu iddia edilen şirketler ile Bakanlığın da taraf olduğu fikri mülkiyet davası, bir başka krizin kapısını araladığı ifade edildi.

E-NABIZ NASIL DAVALIK OLDU?

Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı milyonlarca liralık ihalelerle gündeme gelen ve e-Nabız uygulamasının ilk kodlamalarını yazan Bilbest firması, uygulamanın bakım, onarım ve güncelleme işlerini yapan Tiga Bilgi Teknolojileri isimli şirketin e-Nabız’ı yurtdışına satarak fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle hukuk davası açtı.

İstanbul Anadolu Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde Tiga’nın yanı sıra Sağlık Bakanlığı da davalı olarak gösterildi. Dilekçede, e-Nabız uygulamasını oluşturan iki temel alt

HUKUK DAVASI KRİZ ÇIKARDI

e-Nabız’ın fikri mülkiyet hakları, Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın’ın eşi tarafından kurulan ve bir dönem oğlunun da ortak olduğu, sonradan el değiştiren Bilbest firması ile Sağlık Bakanlığı ve Bakan yardımcısı Şuayip Birinci’yi karşı karşıya getirdi.

Kriz, Bilbest’in, Birinci’ye yakın olduğu iddia edilen Tiga isimli firma ile Bakanlık aleyhine dava açmasıyla çıktı.

yapı sistemine ait kodlamaların Bilbest tarafından yazıldığı, kullanım hakkının Sağlık Bakanlığı’na devredildiği ancak ticari mülkiyetinin Bilbest’te bulunduğu öne sürüldü.

Buna karşın Tiga firmasının uygulamanın bakım onarım çalışmaları sırasında elde ettiği kodlama verilerini kullanarak e-Nabız’ı ticari bir ürüne dönüştürdüğü ve kendi mülkiyetindeymiş gibi yurtdışına ihraç ettiği anlatılan dilekçede, Tiga’nın bu ticaretten sağladığı kazancın mahkemece tespit edilerek Bilbest’e ödenmesi talep edildi.