Bakan Yardımcısı abladan kardeşine ihaleden sonra, Bakan dayıdan yeğenine ballı ihale

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alarak resmen göreve başladığı 28 Haziran 2019 günü, yardımcılarının arasında Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da olduğu İBB Genel Sekreteri ve beş yardımcısı topluca istifa etti.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’nun yolu, İBB’de mesai arkadaşı olan dönemin Ulaştırmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu ile bakanlık ihalesinde kesişti.

Oda TV'de yer alan habere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2 milyar 446 milyon 18 bin 156 lira 35 kuruş olarak hesaplanan Bartın Çevreyolu ihalesinin Bakan Karaismailoğlu tarafından, rekabete imkan sağlayan açık usul yerine, deprem gibi olağanüstü ve önceden öngörülemeyen haller için öngörülen istisna “21-b Pazarlık” usulünün tercih edildiği ortaya çıktı.

31 Ekim 2022’de yapılan ihalenin Kamu İhale Kurumu kayıtlarına süreç tamamlandıktan 45 gün sonra girdiği anlaşıldı.

MESAİ ARKADAŞI ‘DAYISI’ ÇIKTI

KCT Yol Yapı İnşaat’ın sahibi Muzaffer Hacımustafaoğlu’nun özel davetle katıldığı ihalenin ardından çıkan haberlerde, Hacımustafaoğlu ve Karaismailoğlu’nun eski mesai arkadaşı olduğu belirtildi.

Odatv’nin ulaştığı bilgilere göre, Bakan Karaismailoğlu ve Muzaffer Hacımustafaoğlu yalnızca eski mesai arkadaşları değil, aynı zamanda dayı-yeğen…

Düzenlenen ihalede Bakan Adil Karaismailoğlu’nun, dayısı Muzaffer Hacımustafaoğlu’na ayrıcalık tanıdığı ortaya çıktı.

İSTİFADAN 5 GÜN SONRA ŞİRKETE ORTAK OLDU

Ticaret sicil kayıtlarına göre KCT firması 2010 yılında Cenk Tosun ve Mustafa Kalafatoğlu tarafından limited şirket olarak kuruldu. 2017'de anonim şirkete çevrilen şirketin sermayesi 500 bin TL olarak bildirildi ve tek sermayedar Erdal Günaydın olarak kayıtlara geçti. Sermaye 2018 yılında 2 milyon liraya yükseltildi. Muzaffer Hacımustafaoğlu aynı zamanda İstanbul Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstleniyordu. Ekrem İmamoğlu 23 Haziran 2019'da yapılan ikinci seçimi kazanınca Muzaffer Hacımustafaoğlu, İBB Genel Sekreteri ve dört yardımcısıyla birlikte 28 Haziran'da istifa etti. Hacımustafaoğlu, istifadan 5 gün sonra KCT'ye ortak oldu.