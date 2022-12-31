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Metropoller için korkutan uyarı. Yetkili isim tarih verdi

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye genelinde yağış olmayışından ve sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesinden kaynaklı metropol şehirlerde büyük su krizi olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 00:37
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Bakan Yardımcısı Birpınar metropoller için korkutan bir uyarıda bulundu

Metropoller için korkutan uyarı. Yetkili isim tarih verdi
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Birpınar, hava olaylarının garipleştiğini belirterek, “Türkiye genelinde yağış yok. Sıcaklıklar normalin çok üstünde. Böyle devam etmesi halinde metropol şehirlerde büyük su krizi olur.

İçme suyu barajları kritik seviyenin altında seyrediyor. Ocak ayı böyle giderse elimizde sadece şubat ayı kalır” dedi.

GIDA KITLIĞI TEHLİKESİ KAPIDA

Kuraklık ve su kıtlığının gıda kıtlığını doğuracağını kaydeden Birpınar, gıda kıtlığının da başka sosyal olayları tetikleyeceğine vurgu yaparak, “Özellikle iklim değişikliği dolayısıyla oluşacak doğudan batıya ve güneyden kuzeye iklim göçlerini ortaya çıkartacaktır.

Problem ortak, çözümde ortak bulunmalı. BM’ye çok iş düşüyor” ifadelerini kullandı.

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