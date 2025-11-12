Olay, düzenlenen operasyonda gün yüzüne çıktı. Anne-oğul dahil toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. İddialara göre, Ticaret Bakanlığı depolarında saklanan ve mahkeme kararıyla imha edilmesi gereken kaçak, taklit veya tehlikeli maddeli eşyalar, sahte tutanaklarla imha edilmiş gibi kaydedildi.

Bu ürünler, anlaşmalı kişilerce piyasaya sürülerek milyonlarca lira gelir elde edildi. Ahmet Yazıcı da satışlarda aktif rol aldı. Resmi kayıtlara göre imha edilen eşyalar, gerçekte satılarak yıllarca süren bir vurguna dönüştü. Müzeyyen Yazıcı, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Gazeteci Timur Soykan'ın BirGün'de yayınlanan haberine göre, teyze Müzeyyen Yazıcı, Mart 2024’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdür Yardımcısı olarak atandı. Yazıcı'nın oğlu Ahmet Yazıcı ise Bayrampaşa Belediyesi kadrosundaydı.

Müzeyyen Yazıcı ve oğlu Ahmet Yazıcı, bir ay önce düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Anne-oğul ile 4 şüphelinin, uzun süredir gümrükte el konulan eşyaları satarak milyonlarca liralık vurgun yaptığı öne sürüldü. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre el konulan eşyalar, Ticaret Bakanlığı tarafından depolanıyor. Tehlikeli kimyasal, plastik, atık, radyoaktif madde içeren eşyalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yetkili oluyor. Ayrıca el konulan kaçak, taklit ya da ülkeye girişi yasak olan eşyalar lisans verilmiş depolarda saklanabiliyor. Bu eşyalar mahkeme kararıyla imha ediliyor. Bu işlem sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri de görev alıyor.

İddiaya göre; tam bu noktada İl Müdür Yardımcısı Müzeyyen Yazıcı ve Ahmet Yazıcı devreye girdi. Mahkemenin imha edilmesine karar verdiği bu eşyaları Müzeyyen Yazıcı ve diğer şüpheliler sahte tutanak düzenleyerek imha edilmiş gösterdi. Depodan çıkartılan eşyalar, anlaşmalı kişilere milyonlarca liraya satıldı. Parayı zimmetlerine geçirdiler. Bu satışlarda Ahmet Yazıcı da rol aldı. Sahte imha tutanağı, mahkeme, ilgili kurumlar ve eşyaların sahiplerine gönderildi. Resmi kayıtlara göre imha edilmiş eşyalar piyasada satılırken vurgun yıllarca devam etti. 6 şüpheli tutuklandı. Müzeyyen Yazıcı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

Yazıcı'nın kariyer tablosu

Müzeyyen Yazıcı'nın 1989 yılında İstanbul’da banka memuru olarak başladığı meslek hayatı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde devam etti, 1992-1998 yılları arasında şef olarak görev yaptı. 1998 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT Genel Müdürlüğü’ne geçti. Özgeçmişine göre, 22 yıl İETT Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda müdür oldu. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra, 2020 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü’ne atandı. Ayniyat yani kurumdaki eşya ve araç gereç işlerine, demirbaşlarına bakan bölümün başındaydı. 2024 yılında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcılığı’na kadar yükseldi.

AKP Siyaset Akademisi mezunu Yazıcı, AKP’ye yakın Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Kadın Kolu Başkanlığı yaptı. Cihannuma Derneği üyesi olan Yazıcı, 2014 yılı yerel seçimleri öncesinde AKP’den Niğde Ulukışla Belediye Başkanlığı aday adayı oldu. Ancak partisi tarafından aday gösterilmedi.

Mehmet Yılmaz'a bilgi verildi

Müzeyyen Yazıcı ve oğlunun tutuklandığı operasyon sırasında Mehmet Yılmaz'a bilgilendirildiği öğrenildi. Yılmaz’ın, ailevi nedenlerle 30 yılı aşkın süredir teyzesi Müzeyyen Yazıcı’yla görüşmediğini söylediği ve operasyon bilgisini alınca gereğinin yapılmasını istediği iddia ediliyor.