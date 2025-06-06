Bakan Yaşar Güler, Kütahya'da Mehmetçiklerle buluştu

Kaynak: ANKA
Bakan Yaşar Güler, Kütahya'da Mehmetçiklerle buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki Zafer Camisi'nde Mehmetçiklerle kıldı. Güler ardından Hava Er Eğitim Tugayı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki Zafer Camisi'nde Mehmetçiklerle kıldı. Güler ardından Hava Er Eğitim Tugayı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'den dün gece dönen ve Kütahya'da konuşlu Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığına geçen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayram namazını Zafer Camisi'nde Mehmetçiklerle beraber kıldı. Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kütahya Valisi Musa Işın ile Kuvvet Komutanları da yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın diğer paylaşımında ise, "Bayram namazını beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Kütahya'da konuşlu Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığındaki Zafer Camisi'nde kılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, daha sonra Hava Er Eğitim Tugayı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.

Son Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı
Kavurma kazanları kaynıyor! 200 yıllık gelenek köylülere dağıtılacak
Kavurma kazanları kaynıyor! 200 yıllık gelenek köylülere dağıtılacak
Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında bile CHP'li belediyeleri vurdu!
Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında bile CHP'li belediyeleri vurdu!
Kasap neye uğradığını şaşırdı: Kızgın boğa kabusu yaşattı!
Kasap neye uğradığını şaşırdı: Kızgın boğa kabusu yaşattı!
Sera Gölü’nde umutlu arayış devam ediyor! 4’üncü günde yeni ipucu
Sera Gölü’nde umutlu arayış devam ediyor! 4’üncü günde yeni ipucu