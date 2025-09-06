Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 polis memuru şehit

Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sebebiyle 1 polis memurunun şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar'ın atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sebebiyle şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

