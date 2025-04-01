Bakan Yerlikaya açıkladı: 17 bin 427 sürücüye işlem yapıldı

Kaynak: İHA
Bakan Yerlikaya açıkladı: 17 bin 427 sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde seyir halindeyken emniyet kemeri takmadığı belirlenen 17 bin 427 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Lütfen emniyet kemerinizi takın, yolun sonu bayram olsun" ifadelerini kullandı ve şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 gününde (cumartesi, pazar ve pazartesi) seyir halindeyken emniyet kemeri takmadığı belirlenen 17 bin 427 sürücüye işlem yapıldı. Otobüsler dahil tüm araçlarda sürücülerin ve yolcuların "emniyet kemeri" takması yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kullanımı trafik kazalarında can kayıplarını yüzde 45 oranında azaltıyor.

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Emniyet kemeri denetimlerimizi hem havadan drone ve helikopterle hem de trafik ekiplerimizin yol kontrolleriyle sürdürüyoruz. Aynı zamanda simülasyon araçlarımızla da vatandaşlarımıza emniyet kemerinin hayati öneme sahip olduğunu uygulamalı olarak anlatıyoruz. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim."

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