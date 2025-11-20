İçişleri Bakanı Yerlikaya: 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 687 düzensiz göçmen yakalandı...

BAKAN YERLİKAYA GELİŞMELERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU:

''434 bin 295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde; 27 bin 738 personel, 9 bin 27 ekip ile 5 bin 579 noktada; 4 bin 42 metruk bina, 7 bin 794 umuma açık yer, 470 terminal ve 3 bin 28 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 334 yer kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum'' dedi