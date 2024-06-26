Bakan Yerlikaya açıkladı. İspanya'da uyuşturucu operasyonu. 3 ülke katıldı

Uyuşturucu karteli çökertildi

İçişleri Bakanının açıklamasına göre Narkotik Suçlar ile Mücadele Başkanlığının da katılımı ile yaklaşık 9 aydır devam eden operasyona Argay ismi verildi. 11 Haziran’da başlayan operasyona; İspanya, Fransa ve Türk Emniyetinden oluşan 400’den fazla polis katıldı.

İspanya’da Granada, Malaga ve Sevilla’da yapılan operasyonda 2 tondan fazla esrar, lüks araçlar, çok sayıda silah ve nakit para ele geçirildi.

Yapılan operasyon kapsamında ülkemizde de kırmızı bülten ile aranan Emre Karaca ismi ile bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı.

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Sadece yerel, bölgesel, ulusal değil; uluslararası alanda da organize suç örgütlerine, uyuşturucu kartellerine karşı mücadele etmeye kararlıyız. Bu tarihi uluslararası operasyonun önemli bir parçası olan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.”