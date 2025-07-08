Bakan Yerlikaya açıkladı! Siber suça ağır darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edilen 66 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

27 KİŞİ TUTUKLANDI

Yerlikaya, 27 kişinin tutuklandığını, 31 kişi hakkında adlî kontrol kararı verildiğini ve diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

9 il merkezli yürütülen “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik jandarma operasyonlarında şüphelilerin:

- Yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya reklamlarıyla haksız kazanç sağladıkları,

- Araç satış ilanları yoluyla dolandırıcılık yaptıkları,

- Mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek hesaplardan para çektikleri,

- “Yatırım danışmanlığı” ve “faturalı hat yardımı” gibi yöntemlerle kimlik ve şifre elde edip hırsızlık yaptıkları,

- Vatandaşları arayarak, isimlerinin terör soruşturmasına karıştığını söyleyip para transferi yaptırdıkları tespit edildi.

Operasyonlar; Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlıkları koordinesinde İstanbul, Aydın, Yalova, Tunceli, Van, Antalya, Ankara, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa merkezli olarak Batman, Kayseri, Mersin, Aksaray, Bilecik, Adana, İzmir, Osmaniye ve Kocaeli’de gerçekleştirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında “Yasa Dışı Bahis”, “Nitelikli Hırsızlık” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.