İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP milletvekillerine, trafikte para ve idari cezalarının ağırlaştırılmasını öngören ve TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanması beklenen Karayolları Trafik Kanunu Teklifi'ne ilişkin bilgi verdi, sorularını yanıtladı.

Milletvekillerinin özellikle hız sınırlarına ilişkin vatandaşlardan gelen şikayetleri dile getirdiği, teklifteki bazı hükümlerle ilgili Genel Kurul'da önergelerle değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtildi.

TBMM'de AKP kapalı grup toplantısı yapıldı. AKP grup başkanvekilleri ve milletvekilerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sunum yapılan toplantının son kısmına AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de katıldı.

Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde bulunan ve görüşmelerine başlanması beklenen Karayolları Trafik Kanunu Teklifi'ne ilişkin vekilleri bilgilendirdi. Trafik kazalarına ilişkin son birkaç yıllık verileri etki analiziyle birlikte vekillere anlatan Ali Yerlikaya, soruları da yanıtladı.

Milletvekillerinin, özellikle şehir içi hız sınırları ve radar cezalarına ilişkin, vatandaşlardan gelen şikayetler ve tepkileri dile getirdiği öğrenildi. Teklifin Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında bazı hükümlerde önergelerle değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.