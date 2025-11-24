Sinop’un Ayancık ilçesinde berber dükkanına motosikletle gelerek silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli, Bartın’da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, faillerin jandarma ve emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla kısa sürede gözaltına alındığını duyurdu.

'GEREĞİ YAPILDI'

Ayancık’taki berber dükkanına cumartesi günü düzenlenen saldırıda bir kişi yaralanmış, saldırganlar motosikletlerine farklı plaka takarak kaçmıştı. Yapılan teknik takip ve saha çalışmasının ardından L.K. ve P.Ç. isimli şüpheliler Bartın’da yakalandı. Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda "Gereği yapıldı" notuyla operasyonun detaylarını aktardı ve yaralı vatandaş için acil şifa dileğinde bulundu.





