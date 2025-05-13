Bakan Yerlikaya duyurdu! İki ilde dev operasyon...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Hakkari ve Van’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda; 145 kg metamfetamin, 143 kg eroin ve 51 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

TOPLAM 339 KG UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya'nın aktardığına göre; Hakkari'de Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkâri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu bir eve operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde arama köpekleriyle yapılan çalışmada; 143 kg eroin, 25 kg metamfetamin ve 21 kg skunk olmak üzere toplam 189 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'da ise Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 120 kg metamfetamin ve 30 kg skunk olmak üzere toplam 150 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

'MÜCADELEMİZ, GENÇLERİMİZİ KORUMA MÜCADELESİDİR'

Bakan Yerlikaya, Hakkari ve Van valilerini, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılarını, İl Jandarma Komutanlıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti. Ayrıca, uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Ali Yerlikaya, "Hakkari ve Van Valimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılarımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.