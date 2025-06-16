Bakan Yerlikaya duyurdu! IŞİD operasyonunda çok sayıda kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

"ÇOK SAYIDA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ"

Yakalanan şüphelilerin, IŞİD terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarının tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, "18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda 39 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık. Operasyonlar sonucu, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi" bilgisini paylaştı.

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarını ve jandarma personelini tebrik eden Yerlikaya, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.