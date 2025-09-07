Bakan Yerlikaya duyurdu! İşte geri dönen Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Esad hükümetinin devrilmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerden ne kadarının ülkelerine döndüğünü açıkladı. Yerlikaya, "8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı" dedi.

GERİ DÖNÜŞLERDE SURİYELİ SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı.

2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı.