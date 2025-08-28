Bakan Yerlikaya duyurdu: Operasyonlar durmuyor! 847 bin 600 adet ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edildi ve operasyonlar düzenlendi.

Bakan Yerlikaya'dan bir operasyon açıklaması daha: 4 şüpheli yakalandı

Buna göre, Zeytinburnu ve Sarıyer'de Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon 800 bin uyuşturucu hap üretilebilecek, 290 kilogram ham madde ele geçirildi. Operasyonların sonucunda 2 şüpheli tutuklandı.

Ali Yerlikaya açıkladı: 218 kilo metamfetamin ve 81 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildi

'3 GÜNDE YAKALADIĞIMIZ UYUŞTURUCU HAP MİKTARI 2 MİLYON 350 BİN'

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Son 3 günde İstanbul ve Konya'da yakaladığımız uyuşturucu hap miktarı yaklaşık 2 milyon 350 bin.

Gençler geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerine yer verildi.

