Bakan Yerlikaya duyurdu: Suç örgütü çökertildi 33 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sivas ve Hatay’da 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda, 56 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 33’ü tutuklandı, 23’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Yıldızeli ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu, Sivas ve Hatay merkezli Adana, Antalya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Edirne olmak üzere 10 ilde operasyonlar düzenlendi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, sahte dijital uygulamalarla vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren ve 36 ayrı paravan şirket üzerinden kripto hesaplarına aktararak dolandırıcılık yapan 45 şüpheli yakalandı. Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ise, piyasa değerinin altında araç satışı vaadiyle vatandaşlardan para alarak, teslimat zamanı geldiğinde dolandırıcılık yapan ve haksız kazanç elde eden 11 şüpheli yakalandı.” dedi.

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, “MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu, 1 milyar TL değerinde 693 banka hesabı, 41 kripto varlık ve 1 milyar 500 milyon TL değerinde 10 iş yeri, 164 arsa/tarla, 41 gayrimenkul, 27 araç ile 1 akaryakıt istasyonuna el konuldu. Sivas ve Hatay valilerimizi, operasyonu koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, il jandarma komutanlıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamız ile MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.” ifadelerine yer verdi.