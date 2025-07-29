Bakan Yerlikaya duyurdu: Tam 4.5 milyarlık hesap hareketi, çok sayıda gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da yasa dışı bahse yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi bulunan 33 şüphelinin yakalandığını belirterek 13'ünin tutuklandığını, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 550 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

AÇIKLAMADA ŞU BİLGİLERE YER VERİLDİ: