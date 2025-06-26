Bakan Yerlikaya duyurdu! Yasa dışı bahise ağır darbe

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Yasa dışı bahise ağır darbe

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yasa dışı bahise yönelik 15 ilde yapılan operasyonda 98 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 132 milyon TL'lik para trafiği olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "15 il merkezli 'yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarımızda; hesaplarında 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi bulunan 98 şüpheliyi yakaladık" dedi.

98 ŞÜPHELİDEN 51'İ TUTUKLANDI

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 il merkezli "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi bulunan 98 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerden; 51'i tutuklandığını, 38'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini diğerlerinin ise işlemlerine devam edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Gaziantep, Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Antalya, Mersin, Kastamonu, Tokat, Muğla, Elazığ, Balıkesir, Yalova ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sahte internet siteleri aracılığıyla kendilerini "sigortacı ve bankacı" olarak tanıtarak düşük faizli kredi ilanlarıyla haksız kazanç sağlamak, yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgileri ele geçirmek, yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı, kahraman jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.
Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle peşindeyiz."

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