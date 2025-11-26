Bakan Yerlikaya, Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşme gerçekleştiren Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Libya ziyaretimizde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Sayın Abdülhamid Dibeybe bizleri kabul ettiler.

Sayın Başbakan’a nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Daha sonra Trablus Büyükelçimiz Sayın Güven Begeç’i ve Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Sayın Mustafa Koşan Paşamızı ziyaret ettik” ifadelerini kullandı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı Sayın İmad Trablusi ile de bir araya gelen Bakan Yerlikaya; görüşmeye ilişkin, “Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı Sayın İmad Trablusi ile Trablus’ta bir araya geldik.

Sayın Bakan ile görüşmemizde; güvenlik ve kolluk eğitimi alanında devam eden iş birliği ve tecrübe paylaşımlarının arttırılması ile düzensiz göç yönetiminde örnek uygulamalarımız hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakan’a nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum” dedi. (DHA)