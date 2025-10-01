Bakan Yerlikaya ‘Radar tuzağı mı var?’ sorusuna cevap verdi!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, TBMM 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla verilen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ulaştırma Bakanlığı ile ortak yapılan çalışma sonucu 19 bin 46 levhanın söküldüğünü ifade eden Yerlikaya, amaçlarının ceza yazmak değil ölümlü yaralamalı kazaların sayısını azaltmak olduğunu ifade etti.

Gizli radar polemiğine Son: yerler tek tek paylaşıldı

Karayolları Trafik Kanununa ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Cumhurbaşkanlığı genelgesi, bunun da ne zaman tamamlanacağını ve bununla ilgili ne yapılması gerektiğini düzgün bir şekilde anlatılıyor.

"RADAR DENETİMLERİYLE İLGİLİ TUZAK KURMUYORUZ"

Bizim niyetimiz şu, yeni 36 maddelik kanun tasarısı inşallah Gazi Meclis'te yasa haline getirilirse, ondan önce hazırlıkların tamamının bitirilmesine yönelik. Vatandaşlarımız radar ölçümlerinin ve radar denetimlerinin nerede olduğunu, güzergaha girdikleri zaman birkaç noktada gösterilen radar levhaları sayesinde daha net bir şekilde bilecek.

Biz vatandaşımıza radar denetimleriyle ilgili tuzak kurmuyoruz. Amacımız, hız kuralı ihlallerinin en fazla olduğu ve ölümlü ya da yaralanmalı kazaların yoğun yaşandığı bölgelerde radar denetimi yapıldığını önceden bildirmek. Uyarı levhaları her zaman mevcut. Şimdi bunu bir adım daha ileriye götürüyoruz. Yapmış olduğumuz mobil uygulamayla bu bilgileri de vereceğiz. Amacımız, hız nedeniyle meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek" ifadelerini kullandı.