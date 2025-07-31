Bakan Yerlikaya, yangınlar nedeni ile Bilecik’e gönderilen ödenek miktarını açıkladı

BİLECİK / SERHAT KAYA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede Bilecik’te yaşanan orman yangınları nedeni ile hasar gören taşınmazların sayısını ve gönderilen ödenek miktarını açıkladı.

Yangınların kontrol altına alındığı illerde hasar ve zarar tespit çalışmalarının AFAD ve ilgili kurumlar tarafından ivedilikle yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, ülke genelinde 1 Haziran 2025 tarihinden bugüne kadar 13 ilde toplam 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, Bilecik’te ise 134 bina, 157 bağımsız bölüm, 75 konut, 3 iş yeri, 33 ahırın hasar ve zarar gördüğünün tespit edildiğini, 69 konut için 5.745.000 TL ve diğer harcamalarda kullanılmak üzere 29.923.904TL olmak üzere toplam 35.668.904 TL, ödenek gönderildiğini vurguladı.

Yerlikaya açıklamasının sonunda, “Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.” dedi.