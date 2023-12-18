Bakan Yerlikaya'dan deprem açıklaması

Kaynak: İHA
Bakan Yerlikaya'dan deprem açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem sonrası ilk açıklama geldi. Gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerine yer verdi.

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