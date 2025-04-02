Bakan Yerlikaya'dan dikkat çeken sözler... Boykotu 'darbe' olarak yorumladı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 Nisan tüketim boykotu çağrılarına karşı bir açıklama yaparak, boykotun Türkiye’nin ekonomisine zarar vermeye yönelik bir girişim olduğunu öne sürdü. Sabaha karşı 03.57’de sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, boykot çağrılarını "milli ekonomiye suikast" olarak nitelendirdi.

Yerlikaya, "Gençlerimizi kendi siyasi emelleri uğruna sokaklara çağırıp iç karışıklık çıkarmaya çalışanlar, şimdi de boykot çağrısı yapıyor" diyerek, muhalefeti ve boykota destek verenleri hedef aldı. Yerlikaya, “Milletimiz kendi esnafını, üreticisini boykot edecek öyle mi? Bu çağrı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır” ifadelerini kullandı.