Bakan Yerlikaya'dan İstanbul depremi açıklaması: 112'ye 16 bin 712 çağrı geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da AFAD merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Yerlikaya, 266 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerlikaya, can kaybı yaşanmadığını hatırlattı.

"101 BİBDEN FAZLA KİŞİNİN BARINMA İHTİYACI KARŞILANDI"

Yerlikaya, "AFAD tarafından İstanbul'a 650 personel ve 148 araç görevlendirdik. İstanbul'da 51 bin vatandaşımız camilerimizde, 50 vatandaşımız da okul ve yurtlarda toplam 101 binden fazla vatandaşımızın dün gece barınma ihtiyacı karşılandı. Kızılay 38 belediye ve STK'larımızla ikram çadırı ve ikram aracı 286 araç ve 1508 personel çalıştı. 348 dağıtım noktasında çorba, ekmek, kumanya ve içecek dağıtıldı" dedi.

"112'YE 16 BİN 712 ÇAĞRI GELDİ"

Yerlikaya şöyle devam etti:

"Şükürler olsun herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Deprem sebebiyle yaralı vatandaşımız da bulunmamaktadır. 112'ye 16 bin 712 çağrı geldi. Bunlardan 995'i depremle ilgili acil yardım talebiydi.

Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. İstanbul Emniyet Müdürümüz ve İstanbul Jandarmamız da sahada."

Yerlikaya, riskli olan binalara girilmemesi konusunda da uyardı.

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