Bakan Yerlikaya'dan Malatya'daki 5.9'luk depremin ardından ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Yerlikaya'dan Malatya'daki 5.9'luk depremin ardından ilk açıklama

"Malatya’nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı." ifadelerini kullandı.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.

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