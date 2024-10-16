Bakan Yerlikaya'dan Malatya'daki 5.9'luk depremin ardından ilk açıklama

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı." ifadelerini kullandı.

Malatya’nın Kale ilçesinde 5️⃣.9️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı.



Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/1zD5b4vvgn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 16, 2024

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.

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