Bakan Yerlikaya'dan şehit polis memuru için taziye mesajı

Malatya’da saat 19.00 sıralarında Sürgü-Doğanşehir karayolu üzerinde kaza meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen talaş yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmişti.

Milletimizin başı sağ olsun ????????



Malatya Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurumuz Lütfü BEYΚΟΖ, meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştur.



Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine,… pic.twitter.com/eH5wDVrzVu — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 17, 2024

Kazada polis memuru Lütfü Beykoz şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

"Malatya Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurumuz Lütfü Beykoz, meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.