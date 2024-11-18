Bakan Yerlikaya'dan şehit polis memuru için taziye mesajı

Kaynak: DHA
Bakan Yerlikaya'dan şehit polis memuru için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman-Malatya Çevreyolu Tatari Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında devrilen çekicinin altında kalarak şehit olan Polis Memuru Lütfü Beykoz için taziye mesajı yayımladı.

Malatya’da saat 19.00 sıralarında Sürgü-Doğanşehir karayolu üzerinde kaza meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen talaş yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmişti.

Kazada polis memuru Lütfü Beykoz şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

"Malatya Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurumuz Lütfü Beykoz, meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

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