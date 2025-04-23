Bakan Yerlikaya'dan son dakika deprem açıklaması

Bakan Yerlikaya ve Bakan Kurum, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin konuştu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

Can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Depremin olumsuz bir izin var mı yok mu buna bakıyoruz. AFAD koordinasyonunda tüm kamu kuruluşları sahada. 9 evle ilgili tahliye tespitimiz var. İstanbul'da sadece Fatih'te bir metruk bina yıkıldı.

10 bin 84 çağrı geldi 112'ye. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı binalarıyla ilgili endişelerini iletti bir kısmı da sağlıkla ilgili. Hiçbiriyle ilgili şükürler olsun bir binanın yıkıldığı haberi gelmedi.

İlk andan itibaren sayın Cumhurbaşkanımız süreci yönetti. Deprem Bilim Kurulundaki hocalarımız bilgileri paylaşacak.

Biz bir deprem ülkesiyiz. Deprem olmadan önce risk azaltmayla ilgili zararın en aza indirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız iyi işler yapıyor. Güçlendirme veya kentsel dönüşümle ilgili bir ihtiyaç varsa hükümetimizin çağrısına lütfen çağrı versin herkes. Bugün çok büyük bir sınavdan geçtik.

Deprem olmadan önce yapacağımız en büyük hazırlık, deprem dayanıklılığını el ele vererek sağlamamız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün İstanbul'da gerçekten herkesi endişelendiren 6,2 büyüklüğünde deprem yaşadık, çok korktuk. Gelen bilgilere göre herhangi can kaybımız yok. İstanbul ile birlikte Marmara'da etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun diliyorum.

Mevcut durum itibarıyla panik olunacak bir durum söz konusu değil. Tüm kamu ve kurumlarımızla teyakkuza geçtik. Türkiye Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde tüm işlemler AFAD koordinasyonunda devreye alındı. Kurumlarımız tüm gücüyle, belediyelerimizle birlikte sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

AFAD Bilim Kurulundaki hocalarımızla birlikte görüşüyoruz. Onların fikirleri doğrultusunda her türlü tedbir alınmaktadır. Acil durum ekiplerimiz İstanbul'un tüm ilçelerinde gelen talepleri dikkate alıyoruz. İlgili birimler anında müdahale ederek süreci yönetiyoruz.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları ise şu şekilde:

İstanbul’da meydana gelen depremde 236 vatandaşımız panik ve çeşitli nedenlerle depremden etkilendi.

Depremden birincil derecede etkilenen vatandaşımız bulunmuyor.