Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti. Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu gerçekleştirmişti.

BAHÇELİ: TAHLİYESİ TÜRKİYE İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR

2’nci açılım sürecinin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün grup toplantısında Demirtaş’ın tahliye edilmesi için "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" sözleri dikkat çekmişti.

BAKAN YILMAZ TUNÇ: MAHKEME SONUCUNU BEKLEYECEĞİZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur' sözlerinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, parti grup toplantısı öncesi Selahattin Demirtaş'a dair, "Karar kesinleşti. Mahkeme sonucunu bekleyeceğiz" dedi.

AKTAŞ İDDİALARINA ÖZEL: YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI OLAN BİRİ KAÇAMAZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş'ın firar ettiğine dair iddialarına Bakan Tunç, "Yurt dışı çıkış yasağı olan biri kaçamaz" cevabını verdi.