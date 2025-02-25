Bakan Yılmaz Tunç'tan Devlet Bahçeli'ye büyük rest! Bu gelişme Cumhur İttifakı'nda çatlağa neden olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan İmralı sürecinde, son günlerde videolu açıklamanın gündeme geleceği belirtiliyordu. Teröristbaşını meclise davet eden Bahçeli'ye ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kötü haber geldi. Tunç, videolu mesajın bile olmayacağını açıkladı.

BAHÇELİ İLE SÜREÇ BAŞLAMIŞTI

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan ‘Öcalan meclise gelip PKK’yı lağvettiğini açıklasın’ çıkışı teröristbaşı ile DEM heyetinin İmralı’da görüşsün açıklaması ile farklı boyut kazanmıştı. Bahçeli’nin isteği ile başlayan süreçte 2 kez DEM heyeti İmralı’ya gitmişti. 2 görüşmede de bir silah bırakma çağrısı gelmedi. Bahçeli, son olarak ‘bir an önce açıklayın’ çağrısında bulunmuştu. Teröristbaşının ise videolu mesaj yapacağı iddia ediliyor.

BAKAN TUNÇ’TAN HEM DEM’İ HEM DE BAHÇELİ’Yİ ÜZECEK AÇIKLAMA

TGRT Haber'de Fatih Atik'e açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Öcalan’ın videolu çağrı yapacağını yalanlamıştı. Tunç, “Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Mevzuatımız buna imkan vermiyor” ifadelerini kullandı. Tunç’un bu açıklaması hem DEM Parti hem de süreçte ‘meclise gelip terörü lağvetsin’ çıkışında bulunan Bahçeli’yi rahatsız edecek gibi görünüyor. Teröristbaşının meclise bile değil, videolu mesajda vermeyeceği birinci ağızdan kesinleşti.

BAKIRHAN: GÖRÜNTÜLÜ OLMASINI TEMENNİ EDERİZ

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ise bugünkü partisinin grup toplantısında Bakan Tunç’un söylemlerine ilişkin, "Biz de daha sağlıklı, inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz. Bu meseleler iktidarın Öcalan ile birlikte vereceği karar. Bunlar teknik mesele hal yolu bulunur. Bir çağrı olacak yakın zamanda ama tarihi hakkında bir şey söyleyemeyiz. Böylesine tarihi bir çağrının ciddiyetine uygun bir formül bulunsun” dedi.