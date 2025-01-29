Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmamoğlu'na ağır sözler

AKP'nin parti grup toplantısı öncesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair çarpıcı açıklamalara imza attı. Gözaltına alınan gazeteciler için, "sormadan yayınlarsanız suç olur" diyen Tunç, İmamoğlu'na ilişkin sert sözlerde bulundu. Tunç, "6 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs" ifadelerini kullandı.

TUNÇ: 16 MİLYON İSTANBULLUNUN SORUMLULUĞUNU KALDIRAMAYAN BİR ŞAHIS

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP'nin parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç'a İmamoğlu'na 'bilirkişi ve Akın Gürlek' soruşturması açılmasına ilişkin gelen soruya ağır sözlerle cevap verdi. Tunç, "İmamoğlu'nun yargıya yönelik sözleri kabul edilemez. 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs" dedi.

"SORMADAN YAYINLARSANIZ SUÇ OLUR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini açıkladığı 'bilirkişi' konuşan ve bunu yayına veren gazeteci Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine Bakan Tunç gelen soruya, "Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz. Bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesini karşı tarafa sormadan yayınlarsanız suç olur" ifadelerini kullandı.