Bakan Yumaklı'dan destek açıklaması: Toplam 10,2 milyar TL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal kalkınma yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. KKYDP kapsamında tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımları ve tasarruflu modern ve bireysel sulama yatırımlarını proje tutarının yüzde 50'si oranında hibe ile desteklediklerini kaydetti. Desteklenen proje konularının "Ekonomik yatırımlar" ve "Altyapı yatırımları" olmak üzere iki başlık altında toplandığının altını çizen Yumaklı, "Ekonomik yatırımlar; tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konuları, tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konuları, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar şeklinde sıralanmaktadır. Altyapı yatırımları ise aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, el sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar, ipek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları ve tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar olmak üzere bu alandaki konuları kapsamaktadır. Modern sulama sistemleri hibe destekleri ise başta tarla içi damla sulama sistemleri olmak üzere; tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, lineer veya center pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması, güneş enerjili sulama sistemi kurulması, tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemlerinin kurulmasını içermektedir" dedi.

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'12 BİN KİŞİ İÇİN İSTİHDAM İMKANI GETİRİLMİŞTİR'

Bakan Yumaklı, bu hibe destekleri sayesinde ülke ekonomisine katma değeri yüksek yatırımlar kazandırılarak, kırsalda yeni çalışma alanları ve istihdam imkanları oluşturulduğuna işaret ederek, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında, 2025 yılı için değerlendirme sürecinin tamamlandığını bildirdi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar kapsamında kabul edilen 4 bin 46 projeye yaklaşık 9 milyar TL hibe desteği sağlanacağını açıklayan Yumaklı, "Bu projeler ile 18 milyar TL tutarında yatırım imkanı sağlanmış olup 12 bin kişi için de istihdam imkanı getirilmiştir" dedi. Yumaklı, bunun yanında bireysel sulama sistemleri kapsamında da değerlendirme süreci tamamlanan 3 bin 114 projenin kabul edildiğini, bunlar içinse yaklaşık 1,2 milyar TL destek sağlanarak 83 bin dekar alanda modern bireysel sulama sistemleri kurulacağını kaydederek, "Böylelikle hem verimimiz artacak hem de su tasarrufu sağlanacak. Ayrıca yaklaşık 2,5 milyar TL yatırım ile 6 bin kişiye de istihdam imkanı getirilecek" değerlendirmesinde bulundu.

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'ÜRETİMİMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Tüm bu yatırımlara hibe desteği sağlayarak ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduklarının altını çizen Yumaklı, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programımız ve Bireysel Sulama Desteklerimiz ile toprağımıza, üretimimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda, 2025 yılı için değerlendirme süreci tamamlanıp kabul edilen her iki kategoride toplam 7 bin 160 projeye 10,2 milyar TL hibe desteği vermiş olacağız. Böylece 20,5 milyar TL tutarında yatırım imkanı sağlamış oluyoruz. Bu projeler 18 bin kişilik istihdam oluşturacak. Bu yatırımlar sayesinde çiftçimiz kazanacak, toprağımız nefes alacak, ülkemiz büyümeye devam edecektir. Ülkemiz, üreticilerimiz ve yatırımcılarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.