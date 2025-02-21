Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler hesaplara aktarılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 218 milyon 718 bin liralık destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Türkiye Yüzyılı'nı "bereketin yüzyılı" yapmaya kararlı olduklarını vurgulayan Yumaklı, "3 milyar 218 milyon 718 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre söz konusu destek tutarları, hububat için 2 milyar 995 milyon 24 bin 886, kırsal kalkınma yatırımları için 115 milyon 165 bin 9, su ürünleri yetiştiriciliği için de 108 milyon 528 bin 674 lira olarak belirlendi. Hububat desteği Konya, Iğdır ve Kırşehir'de buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.

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