Bakan Yumaklı: İHA kullanan Avrupa’da ilk, dünyada 2’nci ülkeyiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nda, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçlarının bakımlarını inceleyip bilgi aldı.

"YANGINLARA 10 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE EDECEK ŞEKİLDE KONUŞLANIYORUZ"

2024 yılının, dünya tarihinin en sıcak yılı olduğunu ve yüksek sıcaklıklar, anormal kurak dönemler, değişen yağış rejimlerinin orman yangınlarına davetiye çıkardığını belirten Bakan Yumaklı, "Orman yangınlarının 2030 yılına kadar yüzde 15, 2050 yılına kadar ise yüzde 30 oranında artması bekleniyor. Ülkemiz orman varlığının yüzde 64'ü, yangınlara 1. ve 2. derece hassas konumda yer alıyor. Ülkemizde orman yangınlarının yüzde 87'si ne yazık ki insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Orman yangınlarıyla mücadeleyi hiç yangın çıkmaması üzerine kurguluyoruz. Orman yangınları konusunda farkındalık eğitimi veriyoruz. Nisan ayı sonuna kadar orman içi ve ormana komşu 24 bin 585 köyün tamamında bu faaliyeti yapmış olacağız. Yangınlara ortalama 10 dakika içinde müdahale edecek şekilde, ilk müdahale araçları, arazözler ve ekiplerimizi bin 600 farklı noktada konuşlandırıyoruz" diye konuştu.

"TUSAŞ, 5 TON KAPASİTELİ 8 ADET YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNİ, 2028 YILINDAN İTİBAREN TESLİM EDECEK"

2002 yılından bu yana nereden nereye gelindiğini anlatan Bakan Yumaklı, "73 ton olan havadan su atma kapasitemizi, rezerv güçler dahil 27 uçak ve 105 helikopterle, 6 kat artışla toplam 438 tona çıkardık. TUSAŞ, 5 ton kapasiteli 8 adet ağır sınıf yangın söndürme helikopterini 2028 yılından itibaren teslim etmeye başlayacak. Yangın yönetim uçağımız OTAĞ ile yalnızca 5 ülkede bulunan bir kabiliyete sahip olduğumuzu da ayrıca belirtelim. Arazöz sayısını yaklaşık 3 kat artışla bin 766'ya yükselttik İş makinesi sayısını 6 kat artışla 831'e çıkardık. Ayrıca, 2 bin 742 yangına ilk müdahale aracını ve 14 insansız hava aracını ilk kez bu dönemde hizmete aldık. Bu alanda İHA kullanan Avrupa'da ilk, dünyada 2'nci ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, bu yıl içerisinde 8 bin 500 yeni personel dahil edileceğini ve bu personelin 4 bin 500'ünün işçi, 3 bin 477'sinin sözleşmeli personel ve 150'sinin orman mühendisi olacak şekilde alım için süreci başlattıklarını bildirdi.