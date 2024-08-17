Bakan Yumaklı İzmir yangının çıkış nedenini açıkladı: 6 kişi gözaltında

Kaynak: ANKA
Bakan Yumaklı İzmir yangının çıkış nedenini açıkladı: 6 kişi gözaltında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamasında, İzmir'deki orman yangınının sebebi olarak piknik için ateş yakanlar olduğunu söyledi.

İzmir'in Karşıyaka bölgesinde bulunan Yamanlar Karatepe'de dün gece başlayan orman yangını hakkında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından bir açıklama yapıldı. Bakan Yumaklı, yangının piknik yapmak için ateş yakan 3 kişi sebebiyle çıktığını ifade etti. Yangın, hızla yayılarak büyük bir alana zarar verdi ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 3 KİŞİ ARANIYOR

İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına ilişkin olarak, yetkililer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ödemiş ve Bolu bölgelerinde altı kişi gözaltına alındı. Yangınların başlama sebebine yönelik herhangi bir sabotaj emaresine rastlanmadığı belirtildi. Yumaklı, olası bir bulgu halinde durumun İl Valiliği tarafından kamuoyuna duyurulacağını ifade etti. Ayrıca, Bakan Yumaklı yangınların şu an için yerleşim alanlarını riske atacak bir durum oluşturmadığını vurguladı.

Yumaklı, "Herhangi bir tespit olursa Valiliğimiz bunu açıklar" dedi. Bakan Yumaklı son olarak yerleşim yerlerini tehdit eden bir unsurun olmadığına dikkat çekti.

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