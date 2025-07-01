Bakan Yumaklı orman yangınlarındaki son durumu açıkladı! (1 Temmuz 2025)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nde yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

"DÜNE GÖRE ÇOK DAHA İYİYİZ"

İzmir ve Manisa devam eden yangınlara ilişkin konuşan Bakan Yumaklı, "Cuma gününden bu yana 342 yangın çıktı. 6 bölgede yangın sürüyor. Yangınlarda, Aksihar ve Kula'da düne göre çok daha iyiyiz. Ahmetli biraz daha geniş bir alan ama arkadaşlarımız hem İzmir hem Manisa'da gece boyu ciddi müdahalelerle etkiyi düşürdüler" dedi.

"ANTAKYA ŞU AN EN SORUNLU YER"

Hatay'da dün öğle saatlerinde çıkan yangınlara ilişkin konuşan Bakan Yumaklı, "Antakya şu an en sorunlu ilimiz. Buradaki kararsız ve sert esen rüzgar sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşıyoruz. Burada 7 helikopter 6 arazöz var. Takviyeler de var" dedi.

Bakan Yumaklı rüzgar ve hava sıcaklıklarının etkisini göstereceğini belirterek, duyarsızlığa karşı da uyarılarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Dışarıda ateş yakmayın, sigarayı yolun kenarına atmayın" ifadelerini kullandı.

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