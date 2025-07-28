Bakan Yumaklı yangınlardaki son durumu paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Yumaklı yangınlardaki son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, birçok noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Türkiye yeniden orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Birçok noktada yangınlar sürerken yangınlarla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 bölgede alevlerin tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

3 NOKTADA YANGINLAR TAMAMEN KONTROL ALTINDA

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova’da çıkan yangınların tamamen kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova’da çıkan orman yangınları; hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Alevlere karşı verdiğimiz mücadele, son ateş sönene dek aralıksız sürecek."

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