Bakan Yumaklı yangınlardaki son durumu paylaştı

Türkiye yeniden orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Birçok noktada yangınlar sürerken yangınlarla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 bölgede alevlerin tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.
3 NOKTADA YANGINLAR TAMAMEN KONTROL ALTINDA
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova’da çıkan yangınların tamamen kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova’da çıkan orman yangınları; hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Alevlere karşı verdiğimiz mücadele, son ateş sönene dek aralıksız sürecek."